Kansen op schadevergoeding tankstation Tausch Drunen toegenomen

Geschil

Al jaren sleept hierover een geschil tussen Tausch, de gemeente en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2004 verkocht de gemeente aan Tausch een perceel in Drunen bij aansluiting 41 van de Rijksweg A59. Tausch bouwde daar een tankstation maar de toe- en afrit werd in juni 2013 opgeheven.

Niet te voorzien

Volgens Tausch was dat in 2004 niet te voorzien. Het bedrijf kreeg hierin gelijk van de rechtbank Oost-Brabant. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Heusden vochten in oktober in hoger beroep deze uitspraak aan. De twee overheden menen dat het opheffen van de toe- en afrit wel voorzienbaar was in 2004.