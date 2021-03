Kansrijk Elshout blij met reactie gemeente

Omwonenden boos over uitbrei­ding wormenkwe­ke­rij: ‘Op onze bezwaren wordt niet ingegaan’

7:51 Omwonenden van wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers in Almkerk zijn boos over de op handen zijnde uitbreiding van het bedrijf. In een brief aan de gemeenteraad, die is ondertekend door 26 huishoudens aan de Provincialeweg Noord, wordt gesteld dat de werkzaamheden van de kwekerij al lange tijd strijdig zijn met het bestemmingsplan. Ook vrezen ze voor nog meer overlast.