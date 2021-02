Kansrijk of niet, Elshout moet even geduld hebben

‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ Elshout trappelt van ongeduld: nú is de tijd rijp voor een kloppend hart

25 februari ELSHOUT - Ongeduldig? Dat woord nemen ze zelf niet in de mond. Maar het mag duidelijk zijn: Het kan Kansrijk Elshout niet snel genoeg gaan met hun plan om een multifunctioneel centrum te bouwen. ,,Nu is het moment, alle puzzelstukjes passen perfect in elkaar.” Waarom er dan nog niet begonnen is? Het project is zo omvangrijk, dat de gemeente de kar moet trekken.