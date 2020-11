Kant en klaar natuurpareltje voor Natuurmonumenten; met dank aan de Efteling

Nu herinnert zelfs de enorme berg puin niet meer aan de Lips-fabrieken

9 november DRUNEN - Het was alles wat nog restte van de voormalige Lipsfabrieken in Drunen: een enorme hoop gebroken puin. Die berg zogeheten menggranulaat is verdwenen, de puin is grotendeels uitgereden over het terrein aan de Lipsstraat. Het wordt gebruikt als funderingsmateriaal voor het distributiecentrum dat er moet verrijzen.