Kapactie Rijkswaterstaat op ‘seksparkeerplaats’ valt érg slecht: ‘Wat een schandelijke vertoning weer!’

Wim S. zal forse schade­claim op tafel leggen voor zes jaar onterechte gevangen­schap

DEN BOSCH - Wim S., de 46-jarige Udenhouter die woensdag werd vrijgesproken van de moord op zijn partner Heidy Goedhart, gaat zeker een schadeclaim indienen voor de zes jaar dat hij onterecht in de gevangenis zat. Zodra het arrest van het gerechtshof in Den Haag onherroepelijk is, zal dat ‘absoluut’ gebeuren, laat advocaat Paul Verweijen weten.

17 februari