Kapot gereden Kaaie Paole terug de grens van Andel en Veen

Met je kind naar het 'gezond­heids­plein’: GGD betrekt nieuwe re­gio-vestiging in Waalwijk

9 september WAALWIJK - De GGD Hart voor Brabant is zonder al te veel tam tam neergestreken in het gebouw aan de Meester van Coothstraat 2 in Waalwijk. Het is wel de verwachting dat veel mensen uit de regio de weg naar het pand straks weten te vinden.