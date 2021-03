Kapper open, zonnestudio niet: 'Wij raken de klant niet eens aan’

Levensge­vaar­lij­ke vluchtpo­ging in Waalwijk van drugs gebruiken­de bestuurder

2 maart WAALWIJK - Een 22-jarige automobilist heeft maandag een zeer gevaarlijke vluchtpoging ondernomen in Waalwijk. De man uit Drunen had drugs gebruikt en ging er tijdens zijn aanhouding vandoor. Hij scheurde vervolgens met 150 kilometer per uur over een weg waar 50 de limiet is.