Karin wil ondernemende vrouwen in Altena boven de radar krijgen: ‘Ze hebben neiging zichzelf tekort te doen’

Fietsende vrouw met luchtdruk­wa­pen beschoten op Moerputten­weg in Den Bosch

26 september DEN BOSCH - Op de Moerputtenweg in Den Bosch is zondagmiddag een fietsende vrouw beschoten met een luchtdrukwapen. Ze werd in haar been geraakt, meldt de politie. Het slachtoffer raakte lichtgewond.