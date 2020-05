Kat overleeft maand lang in kast in Drunen, met dank aan muizenplaag

Dat meldt de dierenambulance van de regio Den Bosch. Die was ingeschakeld door Kindcentrum Wereldwijs Drunen. ,,Een kat was gesignaleerd in de opslagkast. Die moest er zeker al vanaf 1 april in gezeten hebben, omdat toen de kast was opgeruimd en er tot 4 mei niemand meer in was geweest.”