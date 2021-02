Katalysatordief (28) op heterdaad betrapt onder auto in Waalwijk

De 28-jarige man, die de Poolse nationaliteit heeft en in Waalwijk woont, lag rond 06.30 uur in de Noordstraat onder de auto toen hij werd betrapt. Het voertuig stond omhoog op een mechanische krik. De verdachte was met een elektrische zaag de katalysator aan het losmaken.

Een buurtbewoner had gezien dat de man zich opvallend gedroeg bij de auto en had vervolgens de politie gebeld. De verdachte is een bekende van de politie. Hij is in een cel gezet.