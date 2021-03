Katje zwaar toegetakeld in Waalwijk: gebroken staart en mogelijk gebroken bekken

De vleermuis heeft het weer gedaan? Nou, ‘Het is de schuld van Heusden zelf’

8:01 VLIJMEN - De vleermuis die roet in het eten gooit bij de renovatie van zwembad Die Heygrave in Vlijmen? Te gek voor woorden, vindt Fons van Dijk: de gemeente zélf treft alle blaam voor de vertraging. ,,De natuur bungelt er in Heusden maar een beetje bij.”