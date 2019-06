Keeper geraakt door vuurwerk: arbiter gelast wedstrijd af

De voetbalwedstrijd NSVV - Altena in Numansdorp is vanmiddag gestaakt nog voor de bal heeft gerold. De reden is dat een keeper van Altena gewond is geraakt door vuurwerk dat op het veld is gegooid. De scheidsrechter stuurde iedereen weer naar binnen en besloot al snel de wedstrijd definitief te staken.

Wat een voetbalfeest moest worden van twee clubs die dromen van promotie naar de eerste klasse, is geëindigd in een grote deceptie.Een groep supporters van NSVV wilde de eigen ploeg opzwepen door achter het doel van de bezoekers massaal vuurwerk af te steken. Knal- en siervuurwerk zorgden voor een sfeervolle start van een voetbalmiddag in Numansdorp. Totdat een jongen vuurwerk op het veld gooide, dat vlak bij doelman Rob de Groot van Altena ontplofte. De keeper ging meteen naar de grond, met zijn handen op zijn oren.

Op en rond het veld sloeg de schrik meteen toe. Spelers van NSVV staken de handen in de lucht uit onbegrip voor deze domme actie. Duidelijk was dat de keeper door de harde klap dizzy was en niet meteen verder kon. De scheidsrechter stuurde daarop beide teams meteen weer terug naar de kleedkamer.

De speaker riep om dat als de keeper niet verder kon, er niet meer gevoetbald zou worden. Dat was inderdaad wat de arbiter besloot. Supporters verlieten teleurgesteld en vol ongeloof de tribune. De spelers van NSVV waren er ziek van dat het seizoenstoetje waar ze zo lang naar uitgekeken hebben, door één onverlaat werd verpest.

Wat de consequenties zijn, is afwachten. Duidelijk is dat NSVV beelden heeft van het voorval en de dader, die geen lid van NSVV is, meteen van het terrein is verwijderd. De club weet wie de dader is en gaat aangifte doen bij de politie.