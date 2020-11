Kendra (25) over deelname aan tv-hit Kamp Van Koningsbrugge: ‘Opgeven is niet in me opgekomen’

IJzeren discipline en wilskracht zijn nodig om een van de zwaarste opleidingen van Nederland te kunnen volbrengen. Die van de special forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land. In het nieuwe AVROTROS-programma Kamp Van Koningsbrugge ondergaan vijftien gewone burgers acht dagen lang deze loodzware training. De 25-jarige Waalwijkse is een van de deelnemers, maar ‘gewoon’ is op haar nauwelijks van toepassing. Ze is fit, fysiek sterk, heeft geen last van hoogtes en gaat geen uitdaging uit de weg.