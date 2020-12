Kendra houdt ontstoken voeten en liefde over aan Kamp Van Koningsbrugge: ‘We hadden meteen een klik’

De 25-jarige Waalwijkse, die sportcoach en zwem- en gymjuf in Altena is, was tot afgelopen zaterdag te zien in het AVROTROS-programma, waarin vijftien gewone burgers acht dagen lang een loodzware training ondergaan; die van de special forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land. Aan het einde van de een na laatste aflevering zagen de televisiekijkers dat ze haar naambadge van haar uniform aftrok en het programma verliet. ,,Ik had graag tot het einde gebleven, maar ik heb niet het gevoel dat ik heb gefaald.’’