Kerk Elshout in meimaand beperkt open; wel gelegenheid om kaarsje te branden

Op zondagen is de kerk van St. Jan Evangelist in Elshout wel open, van 8.30 tot 10.00 uur en vanaf ongeveer 11.00 uur tot 17.00 uur. In de periodes zal er af en toe ook muziek of zang zijn te horen, of op het kerkplein of bij de Mariakapel aan de Gorsweide (Kapelstraat). Mensen kunnen dan ook een kaarsje aansteken.