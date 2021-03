Kerk in de steigers. Voor aannemer een alledaagswerk, voor parochie een hele klus

Zeearend uit Biesbosch dood door botsing met Duitse windturbi­ne

28 februari Een jonge zeearend uit de Biesbosch heeft een aanvaring met de rotor van een windturbine in Duitsland niet overleefd. Met tien soortgenoten kreeg de roofvogel sinds 2019 een zender om meer te weten te komen over de gebieden waar zeearenden heengaan en hoe ze overleven. De gestorven zeearend is het eerste sterfgeval in deze groep, meldt natuurwebsite Nature Today.