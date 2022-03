Kerken en vrijwilligers slaan handen ineen om vluchtelingen in Genderen op te vangen: ‘Vanuit onze geloofsovertuiging’

,,We moeten iets doen”, opperde Dick en Bernike van Mersbergen uit Genderen toen ze de beelden op tv zagen. Een oproep in de kerk was de aanzet. Inmiddels hebben de gereformeerde kerk en hervormde kerk in Genderen hun krachten gebundeld. Een negenkoppige kerngroep en tientallen vrijwilligers is samengesteld om in het dorp vluchtelingen op te kunnen vangen. Er is al plaats voor veertig vluchtelingen.