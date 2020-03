Kerkgebouw Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Waardhuizen gesloopt

59-jarige man uit Den Bosch omgekomen bij ongeluk op A59 in Raamsdonks­veer

22:19 RAAMSDONKSVEER - De A59 was dinsdag na een dodelijk ongeluk bij Raamsdonksveer een groot deel van de middag en avond afgesloten in de richting van Waalwijk. Het slachtoffer is een 59-jarige man uit Den Bosch, meldt de politie. Zijn familie is op de hoogte.