Kermis Vlijmen gaat voorlopig gewoon door

VLIJMEN - De kermis in Vlijmen gaat voorlopig gewoon door, los van de vraag of de Veiligheidsregio Brabant-Noord de komende dagen extra maatregelen gaat nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Heusden desgevraagd weten. De kermis begint vrijdag.

Nu steeds meer mensen besmet raken met corona, is in een aantal veiligheidsregio's in met name de Randstad de regelgeving aangescherpt. Bijvoorbeeld als het gaat om de horeca en bijeenkomsten.

De verwachting is dat de strengere regels binnenkort ook gaan gelden voor enkele andere regio's, waarbij ook Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord worden genoemd. Heusden valt onder der laatste, Waalwijk en Loon op Zand onder de eerste.

Afspraken over kermis in Vlijmen

Twee weken geleden ging de kermis in Haarsteeg gewoon door, hoewel met extra maatregelen om de kermis veilig te laten verlopen. Heusden was tevreden over de gang van zaken en de maatregelen die kermisexploitant Jacob Regter toepaste en zette daarmee het licht op groen voor de kermis in Vlijmen, die vrijdag begint.

Ook voor Vlijmen hebben gemeente en Regter afspraken gemaakt over maatregelen als afstand, toezicht, looproutes et cetera.

Voortdurend overleg

Volgens de woordvoerder van de gemeente Heusden is er voortdurend overleg met de exploitant van de Vlijmense kermis. ,,Stel dat de veiligheidsregio met nieuwe algemene maatregelen komt, dan bekijken we in overleg of die zijn door te voeren voor de kermis in Vlijmen. Er kan natuurlijk altijd een moment komen dat je moet besluiten de kermis af te gelasten. En in z’n algemeenheid geldt dat niemand weet hoe het allemaal gaat lopen