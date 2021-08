Kermissen in Haarsteeg en Vlijmen gaan ‘gewoon’ door, zoals de vlag er nu bijhangt

VIDEO Zwaargewon­de bij ernstig ongeluk in Oudheusden

29 augustus OUDHEUSDEN - Bij een ongeluk op de Polderweg in Oudheusden is in de nacht van zaterdag op zondag een passagier zwaargewond geraakt. De auto waar het slachtoffer in zat raakte rond 02.40 uur twee bomen langs de weg.