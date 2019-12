Kerst bij kaarslicht in vesting Heusden: kraampjes, straattheater, zang, eten en drinken

update + Video Forse schade aan vrieshuis in Waspik door uitslaande brand: ‘Niet handig, net voor de kerstdagen’

8 december WASPIK - In een vrieshuis aan de Dwarsweg in Waspik is zondagmiddag brand uitgebroken. Volgens eigenaar Ad van der Westen kan de schade oplopen tot in de tienduizenden euro's.