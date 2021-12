‘Kerst in Altena’ beleeft vandaag finaledag met lichtjestochten: ‘Doen het voor die blije gezichtjes’

Speurtochten, kleurplaten en een Reuze-Kerst-Rommelroute. Het evenement Kerst in Altena is dit jaar explosief gegroeid. In alle dorpen van de gemeente doen kinderen mee aan het meerdaagse programma, dat zaterdag eindigt met een lichtjestocht. Voor de vrijwilligers in de organisatie een hele toer, maar: ,,Het zien van al die blije gezichtjes, daar doe je het toch voor?’’

Het begon vorig jaar met een berenspeurtocht, waarbij de inwoners van alle kernen van Altena werden opgeroepen een knuffelbeer achter het raam te plaatsen. Ook toen al was er veel animo voor het evenement, in een coronawinter waarin zo veel activiteiten niet door konden gaan.

Blije gezichten

Dit jaar is Kerst in Altena nog veel groter geworden. ,,Er doen veel meer mensen mee. In alle dorpen zijn ambassadeurs die ervoor zorgen dat er kleurplaten zijn verspreid en stickers die je op je raam kunt plakken. Er zijn sponsors en er zijn prijzen te verdienen. Het is echt explosief gegroeid’’, zegt een van die ambassadeurs.

,,Het is zo hard gegroeid, dat we al tegen elkaar hebben gezegd dat we volgend jaar eerder aan de slag moeten om de dingen goed te regelen. Het is echt veel werk, maar we doen het graag. Er kan voor de kinderen al zo veel niet in deze tijd en dan is het heerlijk om te zien hoe blij ze worden.’’

De Facebookpagina Kerst in Altena vormt de centrale plek waar mensen zich kunnen aanmelden voor een van de onderdelen. Per dorp staat aangegeven op welk adres stickers op het raam zijn geplakt voor de stickerspeurtocht. Een deel van de opbrengst van de stickers (kosten 4 euro) gaat naar de kinderboerderij in Werkendam.

Ouders kunnen sinds woensdag een afstreepkaart printen en met hun kinderen in hun eigen dorp op pad gaan. Op veel plekken krijgen de deelnemertjes warme chocolademelk, oliebollen of een gezonde mandarijn aangeboden.

Op de basisscholen en in de kinderopvang zijn kleurplaten verspreid die op diverse plekken in Altena ingeleverd kunnen worden (de adressen staan op de Facebookpagina) en waarmee mooie prijzen te verdienen zijn. De hoofdprijs is een kinderfiets.

Op verzoek van de gemeente Altena is de finaledag zaterdag verlengd, zodat iedereen met een veilige afstand tot elkaar kan meedoen. Die duurt nu van 14.00 uur tot 21.00 uur in de avond.

Die dag kunnen inwoners tijdens de Reuze-Kerst-Rommelroute op een kleedje voor de deur leuke spulletjes aanbieden. Ook deze adressen zijn op Facebook te vinden.

Orgelmuziek in de kerk

Speciaal voor Kerst in Altena zijn in Woudrichem de deuren van de Nederlands Hervormde Kerk geopend. Er staat iets lekkers klaar voor de kinderen en hun begeleiders en er kan geluisterd worden naar korte kerstverhaaltjes. Organist Jacob Schneider speelt op het orgel toepasselijke muziek.

En zo is er in ieder dorp van alles georganiseerd. Van Veen tot Genderen, van Hank tot Rijswijk, alle delen van Altena doen mee. De lichtjestochten per dorp, die beginnen om 17.00 uur, vormen de grote afsluiting. Veel huizen zijn deze week al uitbundig versierd. Voor de mooist versierde tuin of het meest sfeervolle kersthuis is er een prijs van 200 euro.

De deelnemertjes van de lichtjestochten wordt gevraagd een lampion of ander lichtje mee te nemen. Een versierde fiets of verlichte bolderkar mag natuurlijk ook. Langs de route is ook weer allerlei lekkers en warms te krijgen. ‘Laat Altena schijnen met zoveel mogelijk lichtjes’, aldus de oproep van Kerst in Altena.

