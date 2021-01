Kerstbomen in vesting Woudrichem krijgen tweede kans in het bomenhotel

WOUDRICHEM/ANDEL - Het was een fraai gezicht rond de kerstdagen in de vesting Woudrichem. Bij veel woningen stond een veelal rijk en origineel versierd en verlicht kerstboompje voor de deur. Een initiatief vanuit de bewoners om in de toch al donkere coronatijd het stadje wat op te fleuren.

Het initiatief sloeg aan. 178 boompjes werden bij de organisatoren, het Comité Vestingwens, afgehaald. Inmiddels zijn de boompjes uit het straatbeeld verdwenen. Maar ze krijgen een tweede kans.

,,Ja, het was een groot succes", vertelt Sybille van Gammeren van het organiserend comité. ,,Wat waren we blij met de grandioze deelname en het geweldige resultaat. En weet je, we zijn nog blijer iemand gevonden te hebben die de boompjes een tweede kans wil geven. Het was Anja de Koning die ons op het idee bracht op zoek te gaan naar een kerstbomenhotel. Dat idee hebben we natuurlijk meteen omarmd.”

Sorteren op kwaliteit

Er werd een oproep in de media gedaan in de hoop dat iemand hiervoor grond beschikbaar wilde stellen. Van Gammeren: ,,Uiteindelijk hoefden we niet ver te zoeken. We konden met de boompjes terecht bij degene die ze had geleverd, Gerrit Goemaat in Andel. Hij gaat ze eerst sorteren op kwaliteit en kijkt dan welke geschikt zijn om te herplanten.”

Quote Ik geef die boompjes graag een tweede kans Gerrit Goemaat

Goemaat staat zaterdagochtend klaar om de boompjes te ontvangen. Eerder zijn ze door de inwoners van de vesting op drie plaatsen verzameld om ze vervolgens naar Andel af te voeren. In totaal zijn er ruim honderd ingeleverd. ,,Ik geef die boompjes graag een tweede kans", vertelt Goemaat tussen twee zendingen door.

Servische spar

,,Niet alle soorten zijn hiervoor geschikt. Daarom heb ik bewust gekozen voor de Servische spar. Die gaat weer gemakkelijk groeien. Het voordeel is ook dat ze niet binnen zijn geweest. Anders zou de overgang te groot zijn. Volgend jaar kunnen ze nog niet gebruikt worden. Er moet een jaar tussen zitten."

Als de tweede zending is gearriveerd is het aan Van Gammeren de eerste boompjes te herplanten. Met behulp van Goemaat gaat het haar goed af. ,,Bij dezen is het bomenhotel geopend", zegt Goemaat met een brede glimlach.