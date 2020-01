Kerstbomen inzamelen is veel slepen, slim zijn én zo geld verdienen

Tweedui­zend bezoekers voor Waalwijks Museum voor Hedendaag­se Kunst

13:59 WAALWIJK - Het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst in Waalwijk heeft zijn eerste tweeduizend bezoekers gehad. Boven verwachting, stellen de acht kunstenaars die het museum eind oktober opende. ,,Ons streven was tweeduizend bezoekers in een half jaar, maar na tweeënhalve maand zitten we daar nu al ruimschoots boven.”