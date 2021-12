Kerstdúrp by Night met een verborgen parel

ELSHOUT - Het Kerstdúrp by Night kreeg vanwege de coronamaatregelen een ander karakter. Daardoor was er aan de Schanswijk 9 in Elshout een parel te bewonderen.

Onder een partytent zit de kerstman, keurig in het rood en wit gekleed. Op zijn schoot een accordeon, daar trekt hij deze woensdagavond aardige melodietjes uit. Ze klinken vrolijk weemoedig, passend bij de tijd van het jaar: het jaar loopt op zijn eind. Mocht hij inspiratie ontberen, dan kan Santa nog altijd proberen die op te wekken met een glaasje Schrobbelèr. Het is voor de eerste keer dat Harrie van der Steijn in de huid is gekropen van de kerstman. ,,Dit is toch prachtig? Al die lichtjes die branden in de Schanswijk, een vuurkorf houdt me warm.”

Volledig scherm De wensboom bij Elshout Kerstdurp. © Roel van der Aa

Op de oprit heft het koor Maanszat een lied aan. Niet voor niks, vanavond zijn er altijd wel toehoorders. Immers, Kerstdúrp by Night is het hoogtepunt van Elshouts Kerstdúrp. Kinderen trekken samen met hun ouders in het kerstsferen aangeklede kerkdorp, terwijl ze onderweg op drie plaatsen kunnen genieten van chocomel, eventueel met slagroom en een koekje. Een van de inwoners kreeg snoep gesponsord, aan de Heusdenseweg kunnen de kinderen die scoren. En wie toch nog de kerstsfeer wil opsnuiven, kan de kerststal in de kerk bewonderen.

Op eigen houtje

Vuurkorven verhogen de sfeer, brengen warmte. Eigenlijk zou dit Kerstdúrp by Night een ander karakter krijgen: kinderen op hun met lichtjes versierde fietsen trekken door Elshout. Dat is een bijeenkomst, en dat mag niet tijdens de lockdown. ,,Dus hebben we ervoor gekozen dat iedereen op eigen houtje een rondje maakt", zegt Joke van Delft, lid van de organisatie. En het werkt, her en der trekken gezinnen voorbij.

Minikerstdorp

Niet alleen buiten is het interessant, ook binnen, aan de Schanswijk 9, kunnen de jongens en meisjes zich vergapen aan een diorama. In een voormalige bakkerij heeft Bertie Wolfs samen met zijn vrouw een minikerstdorp opgetrokken. Treintjes brengen het tot leven. Vorig jaar wilde Bertie het laten zien tijdens het eerste Elshouts Kerstdúrp. ,,Dat kon niet, vanwege corona. Nu wel, als we thuis zijn, is iedereen welkom."

Tot 6 januari, daarna verdwijnt alles in dozen om er volgend jaar weer uit te komen. ,,Maar niet meer in Elshout, we verhuizen naar Vlijmen."