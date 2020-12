Kerstdúrp: verlichting bieden in een inktzwarte decembermaand

Zes uur 's avonds. Het zou donker moeten zijn in Elshout, maar op heel veel plaatsen verdrijven tal van lichtjes de duisternis. In de voortuin van Schanswijk is een dennenboom volledig omkleed met lampjes, ze weerkaatsen in het raam. Ernaast hangen lantaarns, gemaakt van lichtjes, aan een paar kale takken. Als je binnen kijkt ontwaar je een kerstboom, op de vensterbank kijken een paar als Kerstman verklede ijsberen je vriendelijk aan. Hier moet het wel knus zijn.

Energieleveranciers spekken

Een paar tientallen meters verderop weer zo'n schitterende voortuin, waarbij het pad naar de voordeur is afgebiesd met lichtjes. Bij de toegang des huizes staan drie planken: ze stellen Maria, Jozef en het kindje Jezus, gelegen in een kribbe, voor. De buurman heeft zijn toegangshek versierd met een oplichtende arrenslee en natuurlijk de goedgeefse noordpoolbewoner.

De straat uit, de Wolfshoek in. Op nummer 76 zijn de leilindes fraai ingepakt met snoeren. Het licht geeft het glas-in-loodraam boven de voordeur net wat meer cachet. De hoofdaderbewoners van Elshout - de Kerkstraat die overloopt in de Kapelstraat - spekken de energieleveranciers nog het meest. De meeste bewoners hebben hun voortuin versierd.

Bij Kapelstraat 16 is enorm uitgepakt: een grote kerstster, spotjes lichten bomen fraai uit, de voordeur is gebarricadeerd met een arrenslee en Kerstman. Geen punt in Elshout: bezoek komt toch achterom.

Goede voorbeeld

Zoveel aandacht eraan geven, dat heeft een reden. Buiten staat een doos. Daar kunnen kinderen hun wedstrijdformulier inleveren. Kortom, als je een van de initiatiefnemers bent voor het Elshouts Kerstsdúrp moet je natuurlijk wel het goede voorbeeld geven.

Dat verdient navolging, moeten de inwoners hebben gedacht: maar liefst 130 mensen hebben daaraan gehoor gegeven aan de oproep van Commissie Elshoutse Dúrpsquiz om hun huis of voortuin te voorzien van een kerstversiering. Het idee erachter: de lockdown is vreselijk, maar we bezorgen onszelf en iedereen die Elshout bezoekt toch een leuke kerst. Om de sfeer te verhogen plaatste de organisatie her en der 150 kerstbomen in het kerkdorp.

Puzzel, verhaal of gedicht

Bij elk van die 130 tuinen is op het raam een kaart geplakt met een letter en een getal. Die horen bij een puzzel, een verhaaltje of een gedicht van elf regels. Wie dat raadsel oplost, kan een prijs winnen. Je moet er wel heel veel geduld voor betrachten en beschikken over goede wandelschoenen.

Maar je mag het in etappes doen, tot 6 januari kun je meedoen aan deze tocht. Eén ding is zeker: Elshout verdient de hoofdprijs, want het dorp biedt door zijn samenhorigheid verlichting in een door corona inktzwart gekleurde decembermaand.

Wedstrijdformulieren kunnen worden gedownload op www.kansrijkelshout.nl.