Kerstfair terug op vertrouwde plek in De Voorste Venne. ,,Het voelt als thuiskomen”

Vooral winkeliers laten het afweten bij stemming centrum­plan Waalwijk

8:04 WAALWIJK - Slechts 44 procent van de winkeliers in het centrum van Waalwijk heeft zijn stem uitgebracht bij de verkiezing voor de Bedrijven Investerings Zone in Waalwijk. Van de pandeigenaren vulde 66 procent het stemformulier in.