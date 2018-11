Kerstfair Voorste Venne: warme wollen sjaals om de eenzaamheid te verdrijven

De kersttijd associeer je met donkere, koude dagen, een kerstboom die sfeer in huis brengt, mensen die net wat vriendelijker zijn voor elkaar, een warm gevoel. Die warmte voelde je afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag ook tijdens de kerstfair in de Voorste Venne in Drunen. Maar dat mocht ook letterlijk genomen. Zo was er een stand met sjaals, poncho's, truien. Allemaal gebreid. En om het goede voorbeeld te geven lieten de standhouders Saskia Duives en Ingrid Boogaart, beiden uit Vlijmen, de pennen - Saskia gebruikte bamboe - over elkaar heen glijden.

Breister

,,Alles in deze stand is gemaakt door de Breisterren", zegt Duives. ,,Dat zijn ongeveer dertig oude tot zeer oude zelfstandig wonende vrouwen die om de eenzaamheid te verdrijven de breinaalden platen tikken. Eenmaal per week brengen twee vrijwilligers van de Breisterren wol of patronen. Als een trui of en sjaal klaar is, nemen ze die namen Wools of Holland in. Wools of Holland heeft samen met Zuidzorg dit project dat in Eindhoven en Bladel loopt opgezet. Op markten en fairs proberen we de producten te verkopen." De dames krijgen een kleine vergoeding. "Niet zelf, maar het gaat in een pot. Een paar keer per jaar maken we dan met een bus een uitstapje."

De wol is afkomstig onder meer afkomstig van Duives' Shetlandschapen, die in de Drunense en Loonse duinen hun kostje bij elkaar scharrelen, en van een alpacaboerderij in Haaften. ,,De meeste beesten lopen in de natuur, dus is het zo natuurlijk mogelijk." Over de verkoop: "Die kan nog wat beter." Over de kerstfair, hun eerste in de Voorste Venne: "Gezellig. Heel goed georganiseerd."

Het vuur ontbreekt

Terug naar de basis. Industrieel designer Sjors Mouthaan doet dat ook met zijn driepootbuitenhaarden. Aan een ketting hangt een slingerrooster. ,,Bij het buiten eten mis ik het avontuurlijke. De techniek heeft er dat helemaal uitgefilterd. Alles wordt gegaard, een barbecue gloeit alleen maar. Het vuur, die oerkracht, ontbreekt. Die beleving breng ik met de driepoten weer terug."

Vorig jaar stond Mouthaan, designer van moderne lampen en meubels, met zijn buitenhaarden buiten. Hij kon dan echt demonstreren hoe het werkte, maar een succes was het niet. De bezoekers zochten liever de warmte binnen op. Nu moet gas de vlam nabootsen. Het ziet er aardig uit, maakt nieuwsgierig. ,,Verkopen, dat lukte wel toen ik mijn eerste model introduceerde tijdens de Dutch Design Week, maar hier nog niet. Al krijg ik wel goede reacties."