Kerstmarkt in Benedenkerk Waspik is sfeervol en knus

Het weerhield de bezoekers er niet van langs te komen waardoor er een continue stroom van mensen langs de dertig kraampjes aan het Zündapp-pleintje slenterde.



Toen vorig jaar bekend werd dat de Kerstmarkt in de Theresiakerk in Waspik-Boven niet meer gehouden zou worden, besloot een groep bewoners van de Benedenkerkstraat het stokje over te nemen. Wel in een kleinere opzet en, als groot verschil met de kerk, een markt die zich grotendeels buiten afspeelt. ,,Altijd spannend natuurlijk", laat Agnes Sandig, een van de organisatoren weten. ,,Maar vanaf de eerste minuut hebben we veel aanloop, ondanks de regen. Zeker toen het in de tweede helft van de avond droog werd, werd het goed druk in ons straatje. Dit is nou echt Waspik: als er iets georganiseerd wordt dan ga je daar gewoon naartoe."