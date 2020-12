Kerststukjes voor ouderen in Woudrichem: ‘Zo wordt het toch nog een beetje gezelliger’

WOUDRICHEM - De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen in Woudrichem zijn dezer dagen druk in de weer met het maken van kerststukjes. Niet voor henzelf of hun ouders, maar voor alle bewoners van zorgcentrum De Lemmenskamp. ,,Zo maken we het in coronatijd toch een beetje gezelliger.”