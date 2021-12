Kerstwandeling Heusden niet vrijblijvend. ‘Goed dat kerstboodschap wordt geactualiseerd’

De route kan de komende weken worden gelopen, waarbij vluchteling Sami symbolisch meeloopt. ,,Kerst is het feest van gezelligheid met een prachtig kerstverhaal waarin alles goed en vredig is”, stelt de Protestantse Gemeente.

Schaduwkant

Kerstmis heeft echter ook een schaduwkant. ,,Het is ook het verhaal van de hoogzwangere vrouw Maria. Na de geboorte van Jezus slaat ze met Jozef op de vlucht voor Herodes. Deze agressieve koning heeft de intentie om alle kleine jongetjes te doden.”

In een tent pal voor de Catharijnekerk krijgt de wandeling een actuele inkleuring. Symbolisch loopt de dertienjarige vluchteling Sami met de wandelaars mee. In een tentje met slaapzak is hij met documentatie aanwezig.

,,Het gaat anno 2021 om kwetsbare kinderen. Zij lopen duizenden kilometers op zoek naar bescherming”, stelt Karin van Delden. Samen met haar partner Kees is ze deze zaterdag vanuit Zaltbommel, speciaal vanwege het thema, naar Heusden gekomen. ,,Het is goed, dat de geboorte van Jezus via deze wandeling wordt geactualiseerd.”

Niet vrijblijvend

Het is geen vrijblijvende wandeling. Vanuit het kerstverhaal wordt een relatie met kwetsbare mensen anno 2021 gelegd. Via het voormalige stadhuis, straten, steegjes, de Vismarkt en de Heemtuin wordt een wandeling dwars door de vesting gemaakt. Regelmatig wordt stilgestaan bij de actualiteit: ,,Sami is al een lange tijd onderweg. Hij mist zijn familie, die in Syrië is achtergebleven. Wat zou hij graag zijn moeder een knuffel geven”, leest Cornelis van Ham aan zijn kinderen voor. Vanuit de Bijbel legt de wandeling een indringende relatie met het heden.

Aan het einde van de tocht bekijken de deelnemers de kerststal die achterin in de kerk staat. De adem van de os en de ezel houden Jezus in de kribbe warm.

De tocht kan tot en met donderdag 30 december tussen 14.00 en 17.00 uur worden gelopen.