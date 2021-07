Keukenbrand bij De Ster in Nieuwkuijk, medewerker loopt brandwonden op bij bluswerkzaamheden

VIDEO Jonge vrouw raakt zwaarge­wond bij botsing tegen boom in Kaatsheu­vel, traumaheli opgeroepen

30 juni KAATSHEUVEL - Een jonge vrouw is woensdagmiddag rond 17.40 uur zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Kegelaar in Kaatsheuvel. Ze is daarbij vast komen te zitten onder het motorblok. De brandweer heeft haar uit de auto weten te krijgen. Een traumahelikopter is op het incident afgekomen.