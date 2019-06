Keur aan Nederlandse artiesten in Waalwijk: van Frans Bauer tot André Hazes

Twee ongevallen binnen kwartier tijd op zelfde fietspad in Sprang-Capelle

10 juni SPRANG-CAPELLE - Bij twee verschillende ongevallen zondagmiddag op het Halve Zolenpad in Sprang-Capelle zijn in totaal drie personen gewond geraakt. Zij zijn alle drie per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de politie kwam ter plaatse.