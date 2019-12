Keuze gemaakt; geen asfalt op slechte plekken fietspad op Zeedijk

Wie veroorzaak­te brand in huis probleemge­zin Kaatsheu­vel?

14:32 BREDA/KAATSHEUVEL - Wie heeft op 21 juli met vuurwerk brand veroorzaakt in de woning van een probleemgezin in Kaatsheuvel? Was het de vader , of kan toch hun achtjarig, verstandelijk beperkte broertje het, volstrekt onbedachtzaam, hebben gedaan? Tijdens een voorbereidende strafzitting kwam de advocaat van de vader met het laatste, nieuwe scenario.