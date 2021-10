Kids United biedt jeugd uit Meeuwen en omstreken een eigen plek

Wilbert Dekkers en Petra Bouman zijn als uitbaters van het dorpshuis Meeuwen bekend van Willies Friet. Maar vanaf zaterdag 30 oktober ook van Kids United. Op de bovenverdieping van het dorpshuis is met financiële steun van de gemeente Altena een eigen ruimte ingericht voor kinderen van tien tot en met veertien jaar. Uit Meeuwen én omgeving, want ‘we zijn voor iedereen uit de regio toegankelijk’.

Het idee voor een jeugdhonk komt van Wilbert. Hij weet uit eigen ervaring hoe lastig de overgang van een klein dorp naar de middelbare school in de grote stad kan zijn. En welke uitdagingen de jeugd daar tegenkomt. Daarom vindt hij het belangrijk een vertrouwde plek te bieden aan kinderen van groep 7 en 8 die voor die overgang staan, en eerste- en tweedeklassers van de middelbare. ,,Een plek waar ze met hun vrienden bij elkaar kunnen komen, waar ze leuke dingen kunnen doen en met elkaar kletsen.’’

Supergaaf honk

De bovenverdieping van het dorpshuis is voor jeugdhonk Kids United opnieuw ingericht. Het is - in Wilberts woorden - ‘een supergaaf honk’ geworden met onder een barretje, playstations, discolichten, een dartbord en een airhockey-tafel.

Wilbert heeft er met zijn partner Petra Bouman veel werk in gestoken. Een deel van de kosten kon betaald worden uit een subsidie van de gemeente Altena, maar lang niet alles. En er gaat meer verbouwd worden, want er komen twee extra toiletten op de bovenverdieping en de ruimte van Kids United wordt nog groter.

Hapje eten

De gemeentelijke subsidie geldt voor het jaar 2021, Wilbert en Petra hopen ook de komende jaren van de gemeente Altena een financiële bijdrage te krijgen. ,,We doen het voor de jeugd, maar voor ons is het verdienmodel op langere termijn dat de kids met hun ouders hier blijven hangen en bij ons een hapje eten. Dat is echter iets voor later.’’

Quote We denken dat we hier iedere vrijdag en zaterdag toch wel een twintig tot dertig kinderen binnen kunnen krijgen, uit de hele omgeving

Wilbert en Petra verwachten veel van dit nieuwe traject. ,,Voor ons is dit iets nieuws, waar we nu in stappen. Ik heb contact gezocht met de gemeente, maar ook met de wijkagent, verslavingszorg Novadic Kentron, jeugdwerkers en noem maar op. We denken dat we hier iedere vrijdag en zaterdag toch wel een twintig tot dertig kinderen binnen kunnen krijgen, uit de hele omgeving. De ruimte is er groot genoeg voor. En ons plan is om dit de komende jaren zo te blijven doen.’’

Voorheen bestond in het naastgelegen Dussen voor de leeftijdsgroep tien tot veertien jaar Dussoos, maar die is dakloos geworden door de sloop van zijn onderkomen aan de Zuideveldlaan (naast de brandweerkazerne). Dussoos kan pas weer gaan draaien, als er een nieuwe accommodatie is.

Iedere vrijdag- en zaterdagavond is Kids United vanaf 18.00 uur geopend, tot uiterlijk 21.30 uur. Een keer in de maand is er op vrijdagavond kinderdisco, en verder wil hij ook informatie-avonden organiseren over bijvoorbeeld alcohol en drugs. Wilbert fungeert als aanspreekpunt voor de kinderen, en voor hun ouders.

Vuurspuwer

De officiële opening zaterdagmiddag 30 oktober gebeurt met een anderhalf uur durende show (14.00 tot 15.30 uur) met daarin een goochel-act en een vuurspuwer. Er is die dag, en alle andere dagen, gratis ranja voor de kids.

,,Voor andere drankjes vragen we een kleine vergoeding. Alcohol schenken we natuurlijk niet. Vandaar ook dat we een aparte ruimte voor het jeugdhonk hebben gemaakt, zodat we dat gescheiden kunnen houden. We vragen geen entreegeld, en gaan zo nu en dan ook nog een keer rond met een schaal bitterballen. Alles om de jeugd zich thuis te laten voelen bij ons.’’