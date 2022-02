Kiezers Altena hebben 16 maart de keuze uit acht partijen, waaronder één nieuwkomer

Tweede klasse E Weer fitte WSC’er laat zich meteen gelden en helpt club aan zege op FC Tilburg

Slechts de eerste vier competitiewedstrijden stond Stijn van der Put op het wedstrijdformulier en mocht de WSC’er aan het gras ruiken. Daarna raakte de speler, die onder meer in de jeugd bij PSV heeft gevoetbald, geblesseerd. Zondagmiddag, in een drijfnat Waalwijk, was de aanvaller er weer bij. En hoe. Op de andere velden wonnen ook VOAB en Rijen hun wedstrijd.

