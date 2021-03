‘Kijk goed naar toekomst religieuze gebouwen in Heusden’

In een Kerkenvisie zet de gemeente samen met de eigenaren en gebruikers van religieuze gebouwen op een rij welke gebouwen er zijn, hoe die worden gebruikt en hoe de religieuze instellingen naar de toekomst kijken. Vaak wordt daarbij gekeken of de gebouwen in beeld zijn voor een compleet andere bestemming, voor medegebruik door collega-kerkgenootschappen of andere organisaties, of bijvoorbeeld in aanmerking komen voor sloop.