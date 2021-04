Kijken naar wat kan en niet wat mag: Loon op Zand stelt zich soepeler op tijdens corona en dat bevalt

KAATHEUVEL - Soepel inspelen op initiatieven van ondernemers en sneller antwoord geven op vragen. Dat is wat de gemeente Loon op Zand leert van de coronacrisis. ,,We moeten samenwerken.”

Een groter terras, tijdelijk een overkapping voor de deur of een zwembad dat ‘ijssalon’ wordt omdat zwemmen nu even niet mag. De gemeente Loon op Zand heeft de afgelopen maanden verschillende gedoogverklaringen afgegeven aan ondernemers die in de problemen kwamen door het coronavirus. ,,En dat smaakt naar meer", zegt wethouder Frank van Wel.

Normaal gesproken is het beleid leidend bij het beoordelen of een aanvraag wel of niet kan. Tijdens de coronacrisis is de situatie leidend, zegt Van Wel. ,,Als ondernemers een initiatief indienen dan kijken we of het verantwoord kan, niet of iets mag.”

Meer ruimte bieden

Loon op Zand wil deze denkwijze vasthouden, ook ná de coronacrisis. Niet dat de gemeente nu alle gedoogverklaringen zal omzetten naar vast beleid, zegt Van Wel. ,,Want dat kan niet altijd, maar we willen ondernemers wel meer de ruimte bieden en sneller antwoord geven.” Meer samenwerken, het werkt, ziet de wethouder. Bovendien: ,,We hebben elkaar nodig.”

De gemeente en ondernemers in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zijn samen om tafel gaan zitten om te kijken naar de toekomst. De vraag was: waar willen we naar toe?

Upgrade toerisme

Loon op Zand moet in 2030 bekend staan als een groene recreatieve gemeente, was een van de antwoorden. Gemeente en ondernemers gaan daar nu mee aan de slag. ,,Een upgrade van het toerisme bijvoorbeeld. Niet meer of minder, wel luxer", zegt Van Wel. ,,Privésanitair bij een campingplaats bijvoorbeeld. Dat is wat de markt vraagt. En een gevarieerder aanbod van winkels, verblijfsaccommodaties en evenementen.”

De visie is geen concreet actieplan, meer een richting waar partijen samen voor gaan. ,,We willen onze identiteit van groene gemeente versterken. Duidelijk maken dat het hier niet alleen leuk wonen en werken is, maar ook goed recreëren. We gaan samen kijken hoe we die ambitie kunnen nastreven.”

Toeristenbelasting

Toerisme is met de bossen, duinen en de Efteling een van de belangrijkste bedrijfstakken in de gemeente Loon op Zand. Om die tak meer kansen te geven, wil de gemeente Loon op Zand opnieuw kijken naar de hoogte van de toeristenbelasting. Die is aan de hoge kant. Overnachten in Loon op Zand is duur in verhouding met omliggende gemeenten en dat is slecht voor de concurrentiepositie. ,,Zodra het financieel verantwoord is, zullen we kijken of we de lasten weer in balans kunnen brengen", aldus Van Wel.