KIN Installatietechniek naar Kaatsheuvel: bedrijf vestigt zich in oude Rabobank aan de Horst

Grootste zonnegevel van Nederland bij bedrijfs­pand in Waalwijk: wand met 240 zonnepane­len

WAALWIJK - De grootste zonnegevel in Nederland is te vinden bij Van Caem Transporten aan de Spuiweg in Waalwijk. De ‘wand’ van 540 vierkante meter is opgebouwd uit 240 zonnepanelen. De Waalwijkse bedrijven TULiPPS en Plastica Plaat zijn het creatieve brein achter dit systeem.

23 november