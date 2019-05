Kind op de fiets aangereden in Waalwijk

COLUMN Loopgraven worden betrokken en juridische degens geslepen om een paar meter per tuin

13:00 Burgerparticipatie is in. De burger dient gepaaid want anders loopt ‘ie wellicht over naar de populisten. Gemeenten staan daarom soms gratis plukjes gemeentegrond af mits bewoners die als voortuintje inrichten. Decennia geleden deden ze dat ook al. Toen vooral uit gemakzucht.