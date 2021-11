Kinderdromen worden werkelijkheid: dit Brabantse fort staat te koop voor 1,5 miljoen euro

Wonen in een fort dat omringd wordt door water. Inclusief veel vierkante meters, een natuurlijke omgeving en een grote hoeveelheid privacy waar menig mens jaloers op zal zijn. Het kan gewoon in Brabant. In het pittoreske plaatsje Hedikhuizen, in de volksmond ook wel Hékèse genoemd, staat een bijzondere kavel te koop.

Het gaat om Fort Hedikhuizen, een stukje land – met huis met een woonoppervlakte van bijna 1000 vierkante meter – dat omringd wordt door water. Funda noemt het ‘een object vol kansen’. Een plek die het perfecte decor kan vormen voor een trouwdag, bedrijfsuitje of gewoon als woonomgeving.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Je bereikt het fort via een houten brug. © Funda

Een stukje geschiedenis

De bouw van Fort Hedikhuizen startte in 1862. Het bouwwerk kwam er niet zonder reden: het werd vroeger gebruikt om de sluis te beschermen, die het mogelijk maakte om op gecontroleerde wijze water uit de Maas te laten stromen. Dit moest voorkomen dat de gemeente Heusden tijdens de oorlogstijd onder water kwam te staan. Het fort is bijna een eeuw lang in gebruik geweest als vestingwerk en stond ook wel bekend als ‘Het werk achter den Hoogen Maasdijk’.

Het gebouw werd begin deze eeuw gerestaureerd en is nog bijna in de originele staat. Eén van de weinige dingen die veranderd is, is de bestemming. Want waar het rijksmonument voorheen diende als vestingwerk, wordt het nu voornamelijk gebruikt als feestlocatie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het gebouw werd gebruikt als feest- en trouwlocatie. © Funda

Een tour door het fort

Je kunt het fort bereiken via een houten brug die over de gracht loopt. Eenmaal binnen sta je in een pand met verschillende ruimtes. Er zijn eetzalen, meerdere wc’s, diverse bars, een garderobe en een aantal professionele keukens. Onder de kap bevindt zich een grote woning met een woonkamer, flinke haardpartij, twee slaapkamers, een badkamer, keuken en royale hal. Hoewel het fort momenteel geen woonbestemming heeft, zou overnachten dus wel mogelijk zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Onder de kap bevindt zich een woongedeelte. © Funda

Zoals eerder al aangegeven is het pand in de afgelopen jaren vooral gebruikt als feest- of trouwlocatie. Ideaal, want van geluidsoverlast zal vanwege de missende buren geen sprake zijn. De gemeente Heusden wil dat het fort openbaar of semi-openbaar blijft, waarvan de functie qua uitstraling moet passen bij het landschappelijke en monumentale karakter van het gebouw. Een combinatie met wonen zou mogelijk moeten zijn.

Veel opties dus. Heel veel opties zelfs. Maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Voor Fort Hedikhuizen betaal je een rond bedrag van - schrik niet - 1,5 miljoen euro.

Volledig scherm Er zijn meerdere keukens. © Funda

Volledig scherm Ook buiten is er veel plek. © Funda



Kijk hier naar onze meest bekeken video's