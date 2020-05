Kinderen in coronatijd verrast met 'Tasjes vol pret’

Boswachter Thomas van der Es spot een wel heel zeldzaam dier in de Biesbosch

9:00 Boswachter Thomas van der Es moest woensdagavond even twee keer knipperen toen hij een gigantische vis zag spartelen in ondiep water in de Biesbosch. Wat blijkt: het was een zeldzame zeeprik. ,,Die zie je echt maar één keer in de tien of twintig jaar.”