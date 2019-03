Kinderen krijgen voorrang in Haorendam, toekomst carnaval lijkt er gegarandeerd

Herinne­ring aan wat ooit een knooppunt van snelwegen zou worden

5 maart BABYLONIENBROEK - Het is velen misschien nog niet opgevallen, toch staat het er al een poosje: het fraaie informatiebord langs de Midgraaf ter hoogte van het Pompveld onder Babyloniënbroek. Het vertelt een stukje recente geschiedenis waarvan menigeen niet op de hoogte is of het vergeten is.