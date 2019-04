Kinderen leren over de natuur tijdens Voorjaarsfestival Drunen

Aangekomen op het Voorjaarsfestival staat een houten insectenhotel te pronken tegenover de poel waar kikkervisjes en kikkers gevangen kunnen worden me een schepnetje.

Tijdens de diverse doe-activiteiten zoals schuilhut vlechten, dieren zoeken en een voeldoos, zijn er ook prijsjes te winnen. Toch vinden de meeste kinderen de ‘afvalrace’ het leukst, zoals Anne van zeven, Mike, Teun en Siem van zes (de laatste wist trouwens dat je paardenbloemen ook kon eten aan z’n gele mond te zien). De bedoeling is om het zwerfafval zo snel mogelijk met een grijper in de juiste kliko te gooien. Maar een ietwat rood aangelopen vrijwilliger smijt de boel er net zo hard weer uit. De man roept quasi verontwaardigd dat de kinderen er een zooitje van maken en zij lachen hem vierkant uit.

Ballonvaart

Het Voorjaarsfestival is tevens het startschot van de zonnebloemenwedstrijd. De hoofdprijs is een ballonvaart en de aanwezige mand trekt vele kinderen dan ook aan om eens lekker in de ballonmand te klimmen. Aanmelden voor de zonnebloemwedstrijd kan nog per e-mail, vertelt één van de vrijwilligsters.

“Omdat we dól op beestjes zijn en op de natuur”, glundert een moeder met drie kinderen. De kuikentjes en konijnen blijken veruit favoriet. Zo ook bij Romy van zeven uit Vlijmen. Een enthousiaste vrijwilliger met een zoethoutstok in z’n mond - één van het aanwezige oervoedsel - vertelt honderduit over z’n haan, enorme konijnen en witte duiven en dat er 7 á 8 dassenburchten zijn in een straal van anderhalve kilometer in de buurt.

Plantjes en nestkastjes

Afgelopen op de drukke timmergeluiden in het natuurgebied, komen we bij de nestkastjes aan die de kinderen zelf mee naar huis mogen nemen. Ook de plantjes mogen mee in eierdozen om thuis te planten zoals peterselie en eikenbladsla.

Er is genoeg te doen en te beleven om de kinderen meer in aanraking te brengen met de natuur. Of ze volgend jaar weer gaat, antwoordt Romy dan ook volmondig ‘ja’.