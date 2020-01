Kinderen met gedichten aan de slag in De Werd in Woudrichem

WOUDRICHEM - Kleur de dag met een gedicht. Met die oproep benaderden Bibliotheek CultuurPunt Altena de basisscholen in Altena om met leerlingen aan de slag te gaan met poëzie. En dat hebben ze gedaan. Donderdagavond was het resultaat met een enthousiast publiek in De Werf in Woudrichem te horen en te zien.

Dichter, schrijver en zanger Erik van Os zorgt met zijn leuke liedjes al direct voor een fijne sfeer, geheel, passend bij het doel van het project: leesbevordering en cultuur aan elkaar te verbinden. De leerlingen hebben hun best gedaan, zo bleek in de loop van de avond. Van acht scholen zijn gedichten ontvangen. Van die gedichten werd in samenwerking met de stichting Poëzie Land van Altena en de stichting Kunst per school een gedicht uitgekozen. En dat was een best lastige klus. Het aardige van het project is tevens dat van de geselecteerde gedichten door een kunstenaar een verbeelding is gemaakt in de vorm van een kunstwerk, veelal een schilderij.

Gedicht

Voor de aanwezige leerlingen was het spannend wiens gedicht uitgekozen was. Eén voor een kwamen ze in beeld. De een enthousiast, spontaan de ander bedeesd. Allemaal mochten ze hun gedicht voorlezen en er over vertellen. En het mag gezegd worden: ze hadden de oproep om 'je mooiste, ontroerendste, gekste, of kleurrijkste gedichten in te sturen', goed begrepen. Het was een grote variatie aan gedichten die de revue passeerden. Korte en lange, leuke en ontroerende. William van Lit (7) van CBS De Hoeksteen uit Wijk en Aalburg noemde zijn korte gedicht Kleur de dag.

Zaterdag

Groen bruin

Trampoline werken tuin

Springen leuk gezellig saai

Voorbij!

Nee, hij had niet gedacht dat zijn gedicht uitgekozen zou zijn, zegt hij wat bedeesd. Een moeilijke opdracht vond hij het niet. Kirsten Schouten heeft het verbeeld in een schilderij. "Het is een prachtig gedicht. Het sprak me direct aan." Tygo van de Oranje Nassauschool uit Veen vertelt dat hij wel een paar uurtjes heeft moeten nadenken voordat hij zijn gedicht Natuur klaar had. "Veel zinnen heb ik niet hoeven veranderen, wel de volgorde." En daar kwam hijzelf op, zegt hij als Van Os ernaar vraagt. Daan van CBS De Ark in Meeuwen heeft een gedicht over een boot. "Je mocht kiezen wat je wilde. Ik ben meteen aan de slag gegaan. Later wil ik journalist worden."

De niet geselecteerde gedichten worden opgenomen in een boekje dat de stichting Poëzie Land van Altena gaat verzorgen en alle leerlingen krijgen. De geselecteerde gedichten met de bijbehorende kunstwerken zijn tot eind februari in De Werf te zien.

Jacqueline Frenken van het CultuurPunt is tevreden. "Super leuk om jong en oud zo op de been te kunnen brengen." Leny van der Ham van de stichting Poëzie Land van Altena is niet minder enthousiast. "Echt een mooie manier poëzie bij kinderen te brengen. En vooral ook de samenwerking is mooi.”