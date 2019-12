Kinderen niet achter het scherm, maar hardlopend op straat in Waspik

Met de Scholierenloop probeerde de organisatie hele groepen van de basisschool aan het lopen te krijgen in een onderlinge strijd. Dat werkte niet, dus werden de pijlen nu gericht op ouders om met hun kroost een of twee rondes te lopen. ,,Samen met de buurtsportcoaches van de gemeente Waalwijk willen wij zoveel mogelijk kinderen van alle basisscholen in Waspik en daarbuiten mobiliseren om samen met de ouders en ook grootouders 1250 of 2500 meter te gaan hardlopen", vertelt Jos Wagenmakers. ,,Dit alles onder het motto: 'Bewegen is goed voor je'. Erg belangrijk in een tijd waarin kinderen steeds vaker achter een scherm te vinden zijn."

Ondanks het kille en natte herfstweer verschenen zondagochtend 24 kinderen met hun vaders en moeders aan de start. Ze maakten een of twee rondjes door Waspik-Boven en kwamen vol trots over de finish om vervolgens de medaille in ontvangst te nemen. Een uur later vertrokken de bijna vierhonderd volwassenen voor 5 of 10 kilometer door natuurgebied De Vest. Gelukkig voor de lopers hadden ze op het Halve Zolen fietspad de wind vol in de rug. De Waspikse stratenloop is onverminderd populair.