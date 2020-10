Kinderen uit arme gezinnen kunnen voetballen, dankzij gift van 10.000 euro

Autogigant Van Mossel slaat grote slag met overname in België en Luxemburg

9 oktober WAALWIJK - Het Waalwijkse autoconcern Van Mossel Automative Groep neemt de dealergroepen Fidenco in België en Autopolis in Luxemburg over. Het wordt hierdoor in één klap één van de grootste autobedrijven in de Benelux. De grote overname is voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De betrokken bedrijven verwachten de overname eind volgende maand af te ronden.