Kinderen uit Oekraïne naar scholen in Vlijmen en Drunen; in principe na de meivakantie

Op kampioen­schap jagende Waalwij­kers spelen met laagvlie­ger en komen dichtbij handbalti­tel

De op het kampioenschap in de eredivisie jagende handballers van Tachos braken zaterdag in de derby met GHV door de magische grens van vijftig doelpunten. Tachos-speler Thijs van der Kamp (18) uit Boekel droomt soms al van spelen in de BeNe-league: ,,We zitten in een flow. Nog acht wedstrijden focus houden en we zijn er.”

3 april