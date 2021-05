Kindermusicalgroep De Notenkrakers beschildert Theater de Leest in Waalwijk

WAALWIJK - Vrijwilligers van kindermusicalgroep De Notenkrakers beschilderden vrijdag en zaterdag trappen voor het decor dat in juli in Theater De Leest zal worden gebruikt bij de jubileumvoorstelling. NLdoet voorzag in een deel van de kosten. Dat geld werd ook gestoken in het naaiatelier.

Zaterdagmorgen, kwart over tien. In zijn eentje schildert Toine van de Wiel, voorzitter van kindermusicalgroep De Notenkrakers, een van de trappen die als decor zullen dienen voor de voorstelling op 16 en 17 juli in Theater De Leest. De verf is deels betaald door NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Maar waar zijn die extra handen om een slordige tweehonderd vierkante meter aan stellingen, vlonders en trappen te beschilderen?

Wagenwijd open

,,Gisteravond waren er al vijf”, zegt de Waalwijker, ,,en vandaag komen er rond een uur of twaalf een stuk of zes. Het zijn er wel minder dan andere jaren, hoor. Heeft alles met corona te maken. Weliswaar is onze hal erg groot en we zetten de deuren wagenwijd open om te boel goed te ventileren, toch zijn er vrijwilligers bij die niet durven. Andere jaren zagen we ook mensen die niks met De Notenkrakers hadden, maar zich belangeloos inzetten. Soms bleef er eentje hangen. Maar ook dat is er dit jaar niet bij.”

De trappen zijn allemaal al van kleur verschoten, de rest ziet er nog beige en bruin uit. ,,Alles wordt wit, dat levert in De Leest met de belichting een prachtig kleurenspel op. En de kleding van de kinderen komt dan nog beter uit.” Van de Wiel is blij dat na dit weekend al een deel klaar is. ,,Dat is goed voor je motivatie. Overigens, we hebben tijd genoeg. Alles komt in orde.”

Noten op zang

Stichting De Notenkrakers, die sinds een jaar is gehuisvest in de pand aan de Reigerbosstraat in Waalwijk, had nog meer noten op haar zang. ,,In de aanvraag voor subsidie bij NLdoet hebben we ook ons naaiatelier meegenomen. Daarin hebben we de afgelopen tijd een verlaagd plafond gelegd met verwarmingselementen. Noodzakelijk, je moet wel prettig kunnen werken. Je moet niet in de kou zitten.” Ook zijn gordijnen gekocht om een deel - de rekken met kleding en gangen – dat aan het atelier grens af te dekken. Zo wordt het weglekken van energie voorkomen.

De hal staat mudvol materialen. Van decors tot rekwisieten. Ook daar is een jaar lang hard aan gewerkt om dat allemaal netjes te verwerken. ,,Toen we van alle locaties waar we hebben gezeten de spullen hier binnen hadden staan, kon je bijna geen stap meer verzetten. We hebben veel weg moeten gooien.” We, dat zijn Van de Wiel en nog eens twee vrijwilligers die daar úren vrije tijd in hebben gestoken. Het resultaat mag er zijn, dat dankzij het cement van de samenleving.