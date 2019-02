Kindersaunadag Haarsteeg: chocolade rhassoul voor je huid én smaakpapillen

CV Krekwakwou in Waspik maakt flinke stap voorwaarts tijdens plakdag

14:02 WASPIK - Er waren veel helpende handen aanwezig tijdens de plakdag die CV Krekwakwou zondag hield in de bouwschuur op het erf van Albert Zijlmans aan de Vrouwkensvaartsestraat in Waspik. De jonge carnavalsvereniging doet dit jaar een gooi naar de eerste plaats in Maoneblusserslaand.